Usa: assistente segretario O'Brien oin visita in Azerbaigian e Romania

- L'assistente segretario per gli Affari europei ed euroasiatici del dipartimento di Stato Usa, James C. O'Brien, viaggerà a Baku, in Azerbaigian, e a Bucarest e Tulcea, in Romania, dal 6 all'8 dicembre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Durante la vista a Baku, l'assistente segretario incontrerà funzionari azeri per rafforzare le relazioni bilaterali e sostenere la pace tra Azerbaijan e Armenia. In Romania, invece, il funzionario parteciperà a un vertice sulle esportazioni di cereali insieme a funzionari di alto livello provenienti da Romania, Ucraina, Moldova e dalla Commissione europea. (Was)