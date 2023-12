Usa: inviata speciale Finkenauer in visita in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviata speciale del dipartimento di Stato Usa per le Questioni giovanili globali, Abby Finkenauer, si recherà in visita a Doha, in Qatar, per due giorni a partire da oggi, 5 dicembre. Il viaggio dell'Inviata Speciale Finkenauer sottolinea l'impegno degli Stati Uniti verso i giovani nel Medio Oriente e l'importanza di collaborare con loro per sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide globali. Durante il viaggio, l'inviata incontrerà funzionari qatarioti, faciliterà discussioni e interagirà con giovani leader ed attivisti emergenti nella regione. Coinvolgerà anche i giovani in vari settori, concentrando l'attenzione sulla partecipazione civica, sull'empowerment sociale delle donne e sulla protezione ambientale. (Was)