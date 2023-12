Balcani: presidente Croazia a incontro Paesi Nato di Skopje, preziosa proposta di Forum con Serbia, Bosnia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente croato Zoran Milanovic ha partecipato all'incontro informale dei capi di Stato e di governo dei membri della Nato dell'Europa sudorientale di Skopje, al quale ha partecipato anche il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, quello albanese, Edi Rama, e il montenegrino Milojko Spajic insieme al Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Lo riporta la stampa di Zagabria, la quale sottolinea che i temi principali della riunione sono stati la situazione politica e di sicurezza nella regione. "Oggi abbiamo avuto una conversazione molto significativa e di altissima qualità, cosa che di solito non avviene nei veri vertici della Nato. In diplomazia questi colloqui non bastano mai", ha affermato Milanovic. (segue) (Seb)