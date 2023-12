Serbia: Partito socialdemocratico (Sds) presenta lista "Buongiorno Serbia" a Commissione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Sds), il partito "Dosta je bilo" (Djb) e il movimento che si occupa dei bambini rapiti (Otete Bebe) hanno presentato alla Commissione elettorale centrale della Serbia (Rik) la lista elettorale denominata Buongiorno Serbia (Dobro jutro Srbijo), in vista delle elezioni previste per il 17 dicembre nel Paese balcanico. Lo riporta la stampa locale. A essere capolista è il leader di "Dosta je bilo", Sasa Radulovic. Il presidente del Partito socialdemocratico ed ex presidente della Serbia, Boris Tadic, ha detto che la coalizione "difenderà la gente comune", mentre Radulovic ha sottolineato che per lui la questione centrale è "il Kosovo". (Seb)