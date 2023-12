Serbia: Vucic, cinque Paesi Ue che non riconoscono Kosovo "fermamente determinati" a non cambiare idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti e cinque i Paesi dell'Unione europea che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo sono ancora "fermamente determinati" a mantenere la posizione. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in visita all'aeroporto militare di Batajnica, vicino a Belgrado. "Tra questi, i più determinati sono Spagna e Cipro, ma non ho timore che gli altri cambino idea", ha detto Vucic, ripreso dalla stampa locale. L'indipendenza del Kosovo non è stata riconosciuta da cinque membri dell'Ue: Cipro, Grecia, Romania, Spagna e Slovacchia. (Seb)