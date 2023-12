Kosovo: Ulutas (Kfor), situazione di sicurezza è migliorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza in Kosovo, dopo l'aumento delle tensioni negli ultimi mesi, è migliorata. Lo ha dichiarato il comandante della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), generale maggiore Ozkan Ulutas, ripreso dalla stampa serba. Ulutas ha sottolineato che la presenza della Kfor nel nord del Kosovo "è quadruplicata", così come "è triplicato il numero delle pattuglie, anche lungo i valichi amministrativi" con l'ingaggio di altri "mille soldati e veicoli blindati". "Si tratta di passi prudenti in modo da garantire che la nostra missione continui ad adempiere al mandato delle Nazioni Unite di fornire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo e la libertà di movimento, sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha sottolineato il comandante della missione. (Seb)