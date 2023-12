Regno Unito: Cameron in visita a Bruxelles per la prima volta dopo la Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, tornerà oggi a Bruxelles in veste ufficiale per la prima volta dalla sua fallimentare campagna per la permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. A riportare la notizia il quotidiano "The Guardian". Cameron parteciperà a una riunione dei ministri degli Esteri della Nato per discutere questioni tra cui la fornitura di munizioni all'Ucraina e il proseguimento della presenza dell'Alleanza atlantica in Kosovo. Un diplomatico europeo ha paragonato la visita di Cameron a Bruxelles ad un "divorziato che ritorna a casa in famiglia". Secondo il "Guardian", inoltre, Cameron cercherà di organizzare un incontro con Maros Sefcovic, il vicepresidente della Commissione europea responsabile degli accordi sulla Brexit, con il quale probabilmente, secondo il quotidiano, discuterà di un incombente tariffa del 10 per cento sulle esportazioni di veicoli elettrici inserita nell'accordo negoziato dal team dell'ex primo ministro Boris Johnson. (Rel)