Nucleare: Dal Fabbro (Iren), fusione è il futuro, dobbiamo prepararci e costruire filiera (2)

- Quindi cosa dico? Ci sono, diciamo, due grandi progetti nel mondo sulla fusione nucleare. La fusione nucleare è una tecnologia che permette di non utilizzare scorie, non produce materiale fissile ad uso militare, ed è intensamente sicura. Allora io dico, investiamo come sistema paese sulla fusione, e se proprio dobbiamo, studiamo le nuove tecnologie che stiamo verificando e studiando nel mercato, come la micro generazione, e altri tipi di tecnologie nucleare, oggi la tecnologia attuale non risolve il problema Italiano a breve, non lo risolve a medio, lo potrebbe risolvere nel 2040-2050. C’è un'azienda italiana che sta investendo molto nella tecnologia di fusione con grande successo, lo dico anche se è un competitor, ma è un competitor che io stimo moltissimo che è l’Eni, che si produce petrolio estrae petrolio, ma investe anche molte risorse su questa tecnologia americana del Mit", ha concluso Dal Fabbro. (Rpi)