- La guerra nella Striscia di Gaza ha portato alla morte di troppi civili innocenti. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “La tutela dei civili, in base al diritto bellico, è fondamentale e deve essere garantita”, ha aggiunto. (Was)