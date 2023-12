Medio Oriente: “Nyt”, Hamas ha cercato di colpire base israeliana con missili nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei missili lanciati da Hamas durante l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso ha colpito una base militare utilizzata da Israele per conservare missili con capacità nucleari. Lo scrive il “New York Times”, che nelle ultime settimane ha potuto visionare una serie di immagini satellitari. Secondo il quotidiano statunitense, il missile di Hamas non ha causato danni agli armamenti israeliani conservati all’interno della base di Sdot Micha, provocando però un incendio in prossimità dei depositi. Hans Kristensen, direttore della Federazione degli scienziati statunitensi per l’informazione sul nucleare, ha affermato al quotidiano che all’interno della base dovrebbero esserci attualmente tra i 25 e i 50 lanciatori di missili Jericho, i quali possono essere equipaggiati con testate nucleari. Queste ultime, in ogni caso, sarebbero conservate in luoghi diversi, e non sarebbero state in pericolo durante l’attacco di Hamas. In base ai dati raccolti dal “New York Times”, contro la base sono stati lanciati diversi missili nel corso di diverse ore. (Was)