Algeria: Sonelgaz apre gara d’appalto per il progetto Solar 1000 MW

- La compagnia algerina Sonelgaz, specializzata nei settori del gas e della produzione di energia elettrica, ha aperto oggi la gara d'appalto nazionale e internazionale per il progetto Solar 1000 MW per la produzione di mille megawatt di energia solare fotovoltaica. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale algerina “Algerie Presse Service” (Aps), secondo cui hanno partecipato 139 aziende, 36 algerine e 103 straniere, da 26 diverse nazioni. Il progetto prevede la costruzione di cinque centrali solari fotovoltaiche, ciascuna con una capacità compresa tra i 50 e i 300 megawatt, in cinque province, nonché la costruzione della rete di trasmissione che collegherà ogni centrale alla rete elettrica nazionale. Una delle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri è che tutte le attrezzature (come le strutture e l'installazione dei pannelli, i cavi, i trasformatori) siano acquistate da aziende algerine, nell'ambito del sostegno al programma di integrazione nazionale. (segue) (Ala)