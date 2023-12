Spagna: arrestati due agenti intelligence per aver filtrato informazioni segrete agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti del Centro nazionale di intelligence (Cni) spagnolo sono stati arrestati nelle ultime settimane per un presunto reato di furto di informazioni classificate come segrete verso gli Stati Uniti. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la ministra della Difesa, Margarita Robles, ha confermato l'apertura di un procedimento da parte del Tribunale di Madrid. La ministra, in visita alla base di Adazi in Lettonia, dove si è recata per visitare le truppe spagnole, non ha tuttavia voluto fornire ulteriori dettagli, sostenendo che il caso è stato dichiarato segreto. Secondo le fonti consultate da "El Pais", uno degli agenti sarebbe già in prigione, mentre l'altro è stato rilasciato con accuse. Si tratterebbe di quadri intermedi dei servizi segreti e il furto della documentazione è stato scoperto durante uno dei controlli di sicurezza che vengono effettuati periodicamente sul personale del centro. L'articolo 584 del codice penale punisce con pene da 6 a 12 anni di carcere qualsiasi spagnolo che, "allo scopo di favorire una potenza straniera, un'associazione o un'organizzazione internazionale, si procuri, falsifichi, disattivi o divulghi informazioni classificate come riservate o segrete, suscettibili di nuocere alla sicurezza o alla difesa nazionale". "Ciò che rende unico il caso attuale è che il Paese straniero per il quale gli agenti detenuti stavano presumibilmente lavorando non era una potenza ostile, ma un Paese alleato, gli Stati Uniti, con il quale la Cni lavora a stretto contatto e con il quale esiste uno scambio di informazioni molto fluido", evidenzia "El Pais". (Spm)