- Sono iniziate le operazioni di trasporto dei feriti da Gaza sulla nave Vulcano, nel porto di Al Arish in Egitto. Secondo quanto si apprende, il trasporto dei feriti viene effettuato in coordinamento con la Mezzaluna Rossa egiziana. Molti dei feriti sono ora a bordo della nave per ricevere cure, in coordinamento con la parte egiziana. (Cae)