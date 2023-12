Cile: presidente Boric annuncia lancio del gabinetto per la crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato il lancio del gabinetto per la crescita economica, lo sviluppo e l'occupazione, che avrà l'obiettivo di stimolare gli investimenti pubblici e privati, incoraggiare la creazione di posti di lavoro e rilanciare l'economia del paese. Boric ha spiegato che il governo sarà "particolarmente preoccupato e interessato alla crescita nel 2024 per lavorare in coordinamento per accelerare gli investimenti pubblici e privati ​​e la creazione di nuovi posti di lavoro". Il gabinetto sarà presieduto personalmente dal capo dello Stato e avrà anche una segreteria tecnica a carico della Presidenza. Al comitato parteciperanno stabilmente i ministri delle Finanze, Mario Marcel, del Lavoro e della previdenza sociale, Jeannette Jara, dell'Economia, Nicolás Grau, dei Lavori pubblici, Jessica López, e della Scienza, tecnologia e innovazione, Aysén Etcheverry. (segue) (Abu)