Cile: presidente Boric annuncia lancio del gabinetto per la crescita economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha assicurato che con la crescita economica e gli investimenti pubblici previsti per il bilancio 2024 porteranno il prossimo anno alla creazione di 120 mila nuovi posti di lavoro. "Si tratta di iniziative necessarie per poter garantire le stime di crescita che abbiamo per il prossimo anno e che queste si realizzino effettivamente", ha detto il presidente, che ha spiegato che il governo stima che il Cile crescerà "di nuovo al 2,5 per cento, rompendo la tendenza alla stagnazione che abbiamo osservato negli ultimi anni" e che quindi si potrà "proiettare successivamente una crescita al rialzo". Secondo le Prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), dopo la crescita zero registrata nel 2023, il Cile chiuderà il prossimo anno con un incremento del prodotto interno lordo pari all'1,8 per cento, per poi arrivare al 2 per cento nel 2025. (segue) (Abu)