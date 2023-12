Medio Oriente: inviato Usa Lenderking nel Golfo questa settimana, focus su Yemen e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, sarà impegnato in un viaggio nella regione del Golfo questa settimana, per portare avanti il coordinamento regionale a garanzia della sicurezza di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, dopo i recenti attacchi alle navi commerciali da parte delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa in una nota, senza specificare le tappe e le date precise del viaggio, come accade di solito per i viaggi dei diplomatici statunitensi nel Golfo. “Le autorità statunitensi stanno lavorando con le Nazioni Unite e con i partner di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, oltre ad altri alleati internazionali, per garantire il prima possibile una risoluzione al conflitto in Yemen, ponendo fine alla sofferenza della popolazione”, si legge nel comunicato. Lenderking incontrerà i partner regionali, internazionali e delle Nazioni Unite nel Golfo, per discutere il dialogo per un cessate il fuoco e la necessità di avviare un dialogo politico interno tra le parti coinvolte in Yemen, con la mediazione dell’Onu. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla crisi economica e umanitaria nel Paese. Il diplomatico statunitense, inoltre, ribadirà la necessità di prevenire una escalation regionale del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. (Was)