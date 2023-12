Niger: la giunta intende mettere fine agli accordi di difesa e sicurezza con l'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Niger metterà fine all'accordo di partenariato militare concluso con l'Unione europea e alla missione civile europea Eucap Sahel Niger, attiva dal 2012. Lo hanno dichiarato i militari della giunta che hanno preso il potere a Niamey con il colpo di Stato del 26 luglio scorso. In un comunicato stampa del ministero degli Esteri, i militari affermano di voler revocare l'accordo stipulato dallo Stato del Niger con l'Unione europea relativo alla missione civile europea “Eucap Sahel Niger”, per cui lavorano 120 dipendenti a sostegno delle forze di sicurezza e delle autorità nigerine. La giunta ha inoltre dichiarato di ritirare il "consenso concesso per il dispiegamento di una missione di partenariato militare dell’Ue” in Niger nota come “Eumpm”. Questa missione è stata lanciata a febbraio scorso “su richiesta delle autorità nigerine” per “sostenere il Paese nella lotta contro i gruppi terroristici armati”, si legge sul sito del Consiglio dell'Unione europea. La giunta annuncia inoltre che “decide di ritirare i privilegi e le immunità concesse” nel quadro di questa missione, senza fornire ulteriori dettagli. Dopo la deposizione del presidente Mohamed Bazoum l'esercito ha tagliato le relazioni con i partner occidentali del Paese, in primis la Francia, ed è entrata nell'orbita russa. Proprio oggi, in occasione della visita a Niamey del viceministro della Difesa russo Junus-bek Yevkurov, i militari hanno concluso con Mosca un accordo che prevede il rafforzamento della cooperazione militare fra i due Paesi. A Niamey Yevkurov è stato ricevuto dal ministro della Difesa nigerino Salifou Modi e dal leader della giunta Omar Tchiani, in una visita che segue la tappa in Mali e in Libia ed è la prima visita di un membro del governo di Mosca in Niger dallo scorso luglio, quando si è consumato il colpo di Stato. (segue) (Res)