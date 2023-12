Niger: la giunta intende mettere fine agli accordi di difesa e sicurezza con l'Unione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il golpe di luglio e la successiva espulsione delle unità militari e diplomatiche francesi dal Niger, la giunta di Niamey ha concluso con i governi golpisti di Mali e Burkina Faso una coalizione militare, nota come Alleanza degli Stati del Sahel (Aes). Creata ufficialmente lo scorso 16 settembre, l'intesa ha visto la scorsa settimana incontrarsi i ministri degli Esteri dei tre Paesi - il nigerino Bakary Yaou Sangaré, il maliano Abdoulaye Diop, la burkinabé Olivia Raggnaghnèwendé Rouamba - per dare a questa alleanza una dimensione politica e diplomatica. Le parti, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri maliano, stanno lavorando all’adozione di protocolli aggiuntivi, all’istituzione di organi istituzionali e giuridici dell’Alleanza e alla “definizione delle misure politiche e del coordinamento diplomatico”. Inizialmente l’Aes è nata come un patto di difesa tra Mali, Niger e Burkina Faso, che hanno deciso di unire le loro risorse militari per combattere gruppi ribelli o jihadisti. Tuttavia, riferisce l’emittente “Rfi”, i tre Paesi vogliono andare oltre e fondare una vera unione economica e politica. (segue) (Res)