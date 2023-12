IA: Messina (Intesa-Sanpaolo), nella nostra banca nessuno perderà lavoro per sviluppi tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno che ho preso con le persone in azienda è quello che nessuno perderà il posto per questi sviluppi tecnologici o per l’intelligenza artificiale ma anzi, faremo in modo che vengano proposti sviluppi nuovi come è stata per esempio la filiale digitale. Lo ha affermato dagli investitori internazionali. Lo ha affermato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa-Sanpaolo durante l'incontro 'L'alfabeto del futuro' organizzato oggi al Grattacielo Intesa-Sanpaolo di Torino. "Sono convinto che le tecnologie come l’intelligenza artificiale devono essere usate per migliorare quello che viene fatto in azienda, ma garantendo il lavoro e l’occupazione alle persone attraverso percorsi che portano a nuovi mestieri all’interno della banca", ha concluso.(Rpi)