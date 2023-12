© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Piano operativo Ama per le festività natalizie. Palazzo Senatorio, Sala delle Bandiere. (Ore 12:30).- Assemblea capitolina. Prosegue la discussione sulla delibera inerente al regolamento degli impianti sportivi comunali. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14-20).REGIONE LAZIO- Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, partecipa alla presentazione del video calendario “Una valigia, una città per non tornare indietro”, evento a cura dell’associazione “Salvabebè Salvamamme”. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212. (Ore 11). (segue) (Rer)