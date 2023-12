© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Manifestazione "No all'antisemitismo, no al terrorismo", promossa dalla Comunità Ebraica di Roma e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Piazza del Popolo, Roma. (Ore 19).- Sciopero nazionale dei medici, dei dirigenti sanitari, degli infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie. In occasione dello sciopero è stato organizzato un sit in di protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale dai sindacati di categoria Anaao Assomed, Cimo Fesmed, Nursing up. Piazza Santi Apostoli, Roma. (Ore 11:30).- Evento organizzato dall'associazione Onlus Planet Solidarietà per dare informazioni utili ai cittadini in merito alla fine del mercato tutelato di luce e gas. Centro Anziani Sandro Pertini, via degli Aceri 57, Roma. (Ore 18). (Rer)