Algeria: Sonelgaz apre gara d’appalto per il progetto Solar 1000 MW (2)

- I contraenti si rivolgeranno inoltre a istituzioni algerine per eseguire i lavori di ingegneria civile e di installazione elettromeccanica. Il progetto "Solar 1000" è stato lanciato come seconda tappa nell'attuazione del programma nazionale da 15 mila megawatt, dopo il lancio del progetto per la costruzione di 15 centrali fotovoltaiche con una capacità produttiva compresa tra 80 e 220 megawatt, per una capacità totale di duemila megawatt, distribuite in 12 province. Wadad Hamroum, direttore centrale dello Sviluppo esterno del gruppo Sonelgaz, ha rivelato che le società responsabili della costruzione del progetto da duemila megawatt sono state selezionate dopo la valutazione delle offerte tecniche e finanziarie. Ha aggiunto che il prossimo passo sarà la firma dei contratti entro la fine dell'anno, in modo da avviare i lavori all'inizio del prossimo. Le imprese algerine si sono aggiudicate il 57 per cento dei progetti per la costruzione di centrali fotovoltaiche nell'ambito del progetto da duemila megawatt, grazie all'introduzione di alcuni incentivi che consentono alle imprese algerine di partecipare alla gara d'appalto, in modo da acquisire le competenze e l'esperienza necessarie per realizzare il programma nazionale di energie rinnovabili e altri progetti su scala internazionale. (Ala)