Usa: Yellen da domani in Messico, focus su lotta al fentanyl e cooperazione economica

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, arriverà domani a Città del Messico, dove si tratterrà fino al 7 dicembre per incontrare i rappresentanti del governo e del settore privato e discutere il futuro della cooperazione bilaterale nel quadro della lotta al traffico di fentanyl. Durante la visita, riferisce una nota, la segretaria discuterà anche le opportunità per rafforzare la collaborazione economica e le catene di approvvigionamento internazionali. “Il Messico è un partner strategico degli Stati Uniti, e i due Paesi lavorano a stretto contatto nel contrasto al riciclaggio di denaro e ai traffici illegali”, si legge nel comunicato. (Was)