- L'amicizia con gli Usa è la base della politica estera del governo. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Grazie AmChamItaly per il premio Transatlantic Leadership Award! Lavoriamo ogni giorno con i nostri alleati per rafforzare i rapporti politici ed economici che uniscono Italia e Stati Uniti in modo speciale", ha aggiunto Tajani.(Res)