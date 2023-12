Cile: presidente Boric annuncia lancio del gabinetto per la crescita economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli analisti Ocse, "l'aumento dei salari reali, dovuto a una minore inflazione, unito al calo dei tassi di interesse, potrebbe garantire, nel 2024, una ripresa dei consumi". Migliora la fiducia delle imprese, "ma l'incertezza politica rallenterà la crescita degli investimenti". Le esportazioni saranno ancora trainate dalla forte domanda di minerali, mentre l'inflazione, in costante calo, dovrebbe raggiungere l'obiettivo fissato dalla Banca centrale nella seconda metà del 2024. La corsa dei prezzi, dopo il 7,6 per cento annuo che si attende a fine 2023, dovrebbe scendere al 3,2 per cento nel 2024 per poi salire al 3,5 per cento nel 2025. (Abu)