Usa: Zelensky parlerà ai senatori prima del voto sui nuovi aiuti all'Ucraina

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parteciperà ad una “riunione classificata” con i senatori statunitensi nella giornata di oggi, per aggiornare il Congresso sulla guerra con la Russia. Lo ha annunciato il leader della maggioranza democratica, il senatore democratico Chuck Schumer, durante un intervento in aula. La riunione in video conferenza è stata organizzata dopo che la camera alta del Congresso ha approvato una mozione per procedere al voto sul pacchetto da 106 miliardi di dollari che la Casa Bianca chiesto per finanziare ulteriore assistenza all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. “L’amministrazione Biden ha invitato il presidente Zelensky a parlare ai senatori, in modo che possa aggiornarci direttamente su quello che c’è in gioco con questa votazione”, ha detto Schumer. (Was)