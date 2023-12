Regno Unito: famiglia Barclay riprende controllo del "Telegraph"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia Barclay ha ripreso il controllo del quotidiano britannico "The Telegraph" dopo che il fondo RedBird Imi, sostenuto da Abu Dhabi, ha contribuito a ripagare il debito di 1,2 miliardi di sterline con la Lloyds Bank. La proposta di trasferimento del quotidiano a RedBird è stata messa in dubbio dopo l'intervento la scorsa settimana da parte del governo, che ha messo in dubbio l'impatto dell'acquisizione sulla libertà di espressione nel Regno Unito. (Rel)