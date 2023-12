Uganda: da Usa nuove restrizioni all’emissione di visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti amplieranno la lista di cittadini ugandesi ai quali è stato vietato l’ingresso nel Paese a seguito delle elezioni presidenziali del 2021, dal momento che le autorità nazionali non sono riuscite a prendere provvedimenti concreti a tutela del processo elettorale. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Le restrizioni all’emissione del visto saranno applicate anche ad una serie di funzionari pubblici ugandesi (in carica e non) coinvolti in attività che hanno ostacolato un processo elettorale libero e trasparente nel Paese. (Was)