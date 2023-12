Paraguay: presidente Pena, con presidenza Mercosur abbandoneremo negoziati con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il Paraguay assumerà questa settimana la presidenza pro tempore del Mercato comune del sud (Mercosur) si concentrerà su altri mercati e abbandonerà i negoziati in corso con l'Unione Europea. Lo ha detto il presidente del Paraguay, Santiago Pena, come riferisce l'agenzia "Telam". "Stiamo già guardando dall'altra parte. Ho ribadito in più occasioni la mia decisione di poter concentrare gli sforzi in altri settori nella prossima presidenza pro tempore", ha detto Pena in un'intervista al canale paraguaiano "Gen". Secondo Pena, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (presidente pro tempore del Mercosur in questo momento), "ha fatto uno sforzo sovrumano, ma dall'altra parte non c'è alcun interesse". A suo avviso, l'Ue non ha alcun interesse a concludere un accordo con il Mercosur e per questo pone condizioni "inaccettabili" per la parte sudamericana, la maggior parte delle quali di natura ambientale.(Abu)