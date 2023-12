Cile: presidente Boric annuncia lancio del gabinetto per la crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante quest'anno abbiamo ottenuto risultati importanti come la riduzione della povertà ai minimi storici", ha affermato Boric. "Siamo anche riusciti a ridurre l'inflazione che tanto colpisce le tasche delle famiglie cilene al 5 per cento annuo e abbiamo la prospettiva di raggiungere l'obiettivo del 3 per cento della Banca centrale l'anno prossimo. Un valore ben lontano dal 14,1 per cento raggiunto dall'inflazione nel mese peggiore dello scorso anno", ha aggiunto il presidente. "Sappiamo però che non possiamo accontentarci e che i macrodati devono arrivare nelle case delle famiglie cilene. Sappiamo che molte di loro continuano ad avere difficoltà ad arrivare a fine mese", ha rilevato. Boric ha inoltre sostenuto che "il Cile ha un potenziale enorme e da molti anni cresciamo al di sotto del nostro potenziale di crescita. È tempo di rompere questa tendenza e con questo gabinetto e tutti i nostri gruppi di lavoro faremo avanzare la tendenza". (segue) (Abu)