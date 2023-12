Nucleare: Dal Fabbro (Iren), fusione è il futuro, dobbiamo prepararci e costruire filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che la fusione sia uno degli elementi che dobbiamo guardare con grande attenzione e poi dobbiamo prepararci al nucleare, dobbiamo costruire una filiera, mantenere una filiera nucleare, perché il nucleare arriverà. Lo ha affermato il presidente di Iren Luca Dal Fabbro durante l'evento 'L'Alfabeto del futuro' che si è svolto oggi al Grattacielo Intesa-Sanpaolo di Torino. "Nel mondo il nucleare non cresce così tanto. Ricordo che nel 2022 l'80 per cento di tutta la nuova capacità energetica elettrica del mondo è stata eolica e solare. Il nucleare non sta crescendo molto. Il nucleare di questa generazione è un nucleare vecchio che porta scorie ed è difficile gestirle. Costruire una centrale nucleare in Europa ci vogliono 10-15 anni, quindi non è una soluzione breve. (segue) (Rpi)