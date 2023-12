Salario minimo: Barzotti (M5s), Paese vedrà che maggioranza è contro lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la maggioranza “è finito il tempo di nascondersi sul salario minimo. Abbiamo infatti depositato un emendamento che ripropone in toto la proposta di legge delle opposizioni a prima firma del presidente Giuseppe Conte, e che nella seduta di domani Fd’I, Lega e Forza Italia saranno costretti a votare facendo vedere al Paese il loro vero volto”. Lo ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti. “Gli italiani – ha proseguito – vedranno quanto Giorgia Meloni & Co. sono contro i lavoratori e l'aumento dei loro stipendi". (Rin)