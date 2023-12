Ue-Mercosur: Lula su accordo commerciale, sono brasiliano e non mollo mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha assicurato che non intende "mollare" e che farà di tutto per chiudere l'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercato comune del sud (Mercosur). "Sono brasiliano e non mollo mai, e non mollerò finché non avrò ricevuto un 'no' da tutti i presidenti", ha detto Lula al termine del bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, a Berlino. In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato di essere contro l'accordo, definendolo "mal rammendato". Lula si è manifestato a riguardo affermando che rispetta la posizione del presidente Macron e ricordando che altri leader francesi erano già stati contro l'accordo. "Forse il cancelliere Olaf Scholz riesce ancora a convincere Macron". (Brb)