Terrorismo: Manciulli (Med-Or), Europa "palcoscenico naturale" del fenomeno, serve rafforzare Nato (3)

- Per l’Italia l’area balcanica “è una grande minaccia”, ribadisce Manciulli, ricordando che “i due più grossi arresti fatti in Italia nell’ultimo periodo di reclutatori per Daesh venivano dai Balcani”. Nel tornare sull’attentatore di Arras e ad altri attacchi sopravvenuti nei giorni successivi all’attacco di Hamas contro Israele, Manciulli osserva che “i fenomeni sono destinati a sommarsi ed ampliarsi, come prova l'effervescenza “mediatica e dei fatti” del jihadismo in queste occasioni, e torna a ribadire che “la minaccia del terrorismo che viene dall'Asia e dal Caucaso è motivo di grande preoccupazione”. “Siamo chiamati in causa e in questo il nostro rapporto non vuol essere un triste profeta ma un nuovo ponte transatlantico per rafforzare la Nato”, ha concluso, commentando con favore l’azione del presidente statunitense Joe Biden sul fronte delle recenti minacce. “Biden sta facendo un lavoro incredibile su Israele, è l'Europa che manca, e noi la esortiamo a riportare l'attenzione sul fenomeno", ha concluso. (Was)