Banche: Messina (Intesa-Sanpaolo), giusto tassare extraprofitti per sostenere chi ha bisogno

- Sono stato l'unico che ha dichiarato in modo esplicito che se forme di tassazione venissero usate per sostenere chi ha bisogno la banca non si sarebbe opposta a imposte applicate dal governo per importi, ragionevoli che non creassero disaffezione dagli investitori internazionali. Lo ha affermato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo durante l'incontro 'L'alfabeto del futuro' organizzato oggi al Grattacielo Intesa-Sanpaolo di Torino. "Nelle fasi in cui vengono generati molti profitti è giusto che ci sia una redistribuzione a favore di chi ha più bisogno. Poi il governo ha fatto una manovra che non è stata recepita in modo positivo dagli investitori ed è stata corretta. Abbiamo varato un programma da 1,5 miliardi in 5 anni di supporto a chi più ha bisogno, come noi lo dovrebbero fare tutte le aziende che stanno facendo molti profitti e sono tante", ha concluso. (Rpi)