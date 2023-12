Sudan: da Usa nuove sanzioni a sette ex funzionari pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di sette individui coinvolti in attività che hanno messo a rischio la pace, la sicurezza e la stabilità del Sudan, ostacolando gli sforzi della comunità internazionale per mediare una soluzione pacifica al conflitto in corso nel Paese. Il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le autorità di Washington continueranno a lavorare per colpire chi contribuisce all’instabilità del Sudan. Nello specifico, le sanzioni hanno colpito anche Taha Osman Ahmed al-Hussein, ex direttore dell’ufficio dell’ex presidente Omar al-Bashir; Salah Abdallah Mohamed Salah, ex funzionario pubblico legato alle Forze armate sudanesi (Saf); Mohamed Etta Elmoula Abbas, ex ambasciatore ed ex leader dell’intelligence nazionale. (Was)