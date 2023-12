Milano: acceso l'albero di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La galleria "è il termometro della città, quando è in fermento la città va bene ed è così negli ultimi anni". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo durante la cerimonia di accensione dell'albero realizzato dalla maison Gucci in Galleria Vittorio Emanuele che ha optato per un'imponente installazione, "The gift of love", costituita da blocchi rappresentanti valigie con il logo della maison. "A volte - ha continuato Sala - siamo criticati perché in Galleria c'è spazio solo per i grandi brand, è vero, ma cerchiamo di tenere anche una presenza storica come quella della libreria Bocca. Quindi chiediamo, in questo caso anche a Gucci di fare qualcosa per la città. Qui c'è il vostro albero ma illuminerete anche un chilometro di strada a Corvetto, vi prenderete cura e abbellirete tre scuole lì intorno, sarete anche voi parte della comunità. Siamo molto fortunati e privilegiati a poter vivere in questa città ma è nello spirito milanese e ambrosiano che senza attenzione agli altri e solidarietà non viviamo bene", ha concluso il primo cittadino. (Rem)