Energia: Dal Fabbro (Iren), dopo Egea non pensiamo a nuovi acquisizioni

- Iren sta crescendo molto, oggi non pensiamo di acquistare nulla. Stiamo crescendo in maniera organica, molto naturale, continuiamo a farlo soprattutto investendo sui nostri territori. L'acquisizione Egea è un esempio. Lo ha affermato il presidente di Iren Luca Dal Fabbro durante l'evento 'L'Alfabeto del futuro' che si è svolto oggi al Grattacielo Intesa-Sanpaolo di Torino. "Una battaglia su cui nessuno avrebbe scommesso che Iren avrebbe vinto, anzi siamo partiti sconfitti. Quando sono diventato presidente addirittura venni subito criticato perché dicevano che stavo perdendo la battaglia contro un'altra multi-utility, dopodiché non ne abbiamo sbagliata una. Abbiamo fatto tutte le mosse, come in una partita di scacchi: prima ci siamo liberati di un operatore, poi dell'altro facendo i compiti a casa. Abbiamo fatto il nostro lavoro in maniera professionale, facendo quello che Iren sa fare bene. Il processo è ancora lungo, l'operazione Egea non prevederà macelleria sociale, ma totalmente l'opposto", ha concluso. (Rpi)