Usa: multa da 122 milioni alla banca svizzera Banque Pictet per aver aiutato evasori fiscali

- La banca svizzera Banque Pictet dovrà pagare una multa da 122,9 milioni di dollari per aver aiutato evasori fiscali statunitensi a nascondere 5,6 miliardi di dollari all’Agenzia delle entrate (Irs). Lo ha annunciato in una nota il dipartimento della Giustizia Usa. Dal 2008 al 2014, la banca ha registrato un totale di 1.637 conti correnti appartenenti a cittadini statunitensi, che nel complesso hanno evaso tasse per 50,6 milioni di dollari. (Was)