Venezuela-Guyana: Usa, disputa territoriale non può essere risolta con un referendum

- La disputa territoriale tra Venezuela e Guyana, relativamente alla sovranità sul territorio di Esequibo, non può essere risolta da un referendum. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti sostengono una risoluzione pacifica a questa disputa: il trattato del 1899 che stabilisce i confini terrestri tra Venezuela e Guyana deve essere rispettato, finché non sarà raggiunto un nuovo accordo o non arriverà una decisione da parte delle organizzazioni competenti”, ha detto. (Was)