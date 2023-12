Libano-Italia: vicepresidente parlamento Bou Saab riceve ambasciatrice Bombardiere, focus su Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio si è concentrato anche sulla questione delle elezioni presidenziali (in stallo dalla fine del mandato dell'ex presidente Michel Aoun), sulle difficoltà dei partiti ad accordarsi su un presidente e sulla questione della proroga del mandato del comandante in capo dell'esercito, il generale Joseph Aoun, che dovrà andare in pensione a partire da gennaio 2024. Al centro dell'attenzione, riferisce sempre "Ani", anche la situazione nel sud del Libano lungo la Linea Blu (che separa Libano e Israele) ed il dibattito sulla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Bou Saab ha sottolineato l’importanza “che venga approvato un cessate il fuoco definitivo per facilitare le discussioni su una maggiore stabilità ai nostri confini meridionali, dare speranza ai libanesi in generale e agli abitanti del sud in particolare, con progetti di sviluppo che saranno discussi con l’amministrazione americana quando inizieranno i negoziati politici", ha concluso. (Res)