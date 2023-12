© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas si rifiuta di liberare donne civili che avrebbero dovuto far parte dell’accordo per la liberazione degli ostaggi catturati dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il loro rifiuto ha causato la fine della pausa umanitaria nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto. (Was)