Ucraina: Casa Bianca, soldi finiranno entro fine anno, Congresso deve agire

- Il governo federale degli Stati Uniti terminerà entro la fine del 2023 le risorse a disposizione per fornire assistenza militare all’Ucraina, senza un intervento da parte del Congresso. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Rischiamo di avere anche difficoltà nel rifornire gli inventari degli Stati Uniti senza un impatto diretto sulla prontezza delle nostre truppe”, ha detto, aggiungendo che finora l’assistenza di Washington ha consentito alle forze ucraine di fermare l’avanzata della Russia, riconquistando alcuni dei territori occupati. (Was)