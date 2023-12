Medio Oriente: Casa Bianca, in contatto con alleati per costituire task force nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in contatto con una serie di Paesi per costituire una task force in grado di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, dopo i recenti attacchi contro navi commerciali da parte delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Gli attacchi contro navi commerciali in acque internazionali sono inaccettabili, e rappresentano una grave minaccia alla stabilità internazionale”, ha detto. (Was)