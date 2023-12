Aerospazio: Airbus si aggiudica fase missione satellitare Esa per tracciabilità metrologica dei dati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truths trasporterà un Radiometro solare assoluto criogenico (Csar) per fornire gli standard di calibrazione primaria al fine di tarare le misurazioni sia della radiazione solare entrante che della radiazione solare uscente - misurate con un Sensore di Imaging Iperspettrale (His), anch'esso parte del carico utile - con un'accuratezza senza precedenti. Queste misurazioni permetteranno di stimare lo squilibrio radiativo alla base dei cambiamenti climatici e, soprattutto, di farlo in tempi più brevi rispetto a quelli attualmente possibili. Truths servirà a calibrare altri sensori satellitari, come quelli delle missioni Copernicus, attraverso operazioni di co-imaging. Truths è finanziato da un gruppo di Stati membri dell'Esa, guidati dal Regno Unito, con la partecipazione di Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Spagna e Svizzera. Airbus è sostenuta nello sviluppo iniziale del satellite da partner quali Surrey Satellite Technology Ltd, Teledyne e2v, National Physical Laboratory, Rutherford Appleton Laboratory, Deimos Space UK Ltd e AVS-UK Ltd, Thales Alenia Space Switzerland, Deimos Space SRL, Sener e Integrated Systems Development. Ulteriori importanti contributi saranno forniti da altre aziende e istituti delle nazioni partecipanti. Il Regno Unito ha avviato una strategia per assumere un ruolo di leadership in questo settore, basandosi sulle solide competenze in materia di scienze climatiche, fra gli altri, del National Physical Laboratory, del National Centre for Earth Observation e del Rutherford Appleton Laboratory Space. (Com)