Medio Oriente: ministro Esteri Siria ribadisce sostegno alla causa palestinese a leader Fplp

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha incontrato una delegazione del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), guidata dal vice segretario Jamil Mezher, e ha ribadito la posizione del suo Paese di assoluto sostegno al popolo palestinese e alla sua aspirazione a creare uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa siriana “Sana”, secondo cui Miqdad ha sottolineato "la necessità di porre fine alla guerra (…) e ai crimini contro l'umanità che (Israele) sta commettendo, all'assedio assoluto, alla distruzione di ospedali e aree residenziali e ai tentativi di sfollamento". Ha inoltre condannato "i tentativi dell'entità sionista (Israele, ndr) e di tutti i paesi occidentali che la sostengono di invocare il diritto all'autodifesa sulla base di interpretazioni fuorvianti e distorte del diritto internazionale", chiedendo che lo Stato ebraico "sia chiamato a rispondere dei crimini commessi”. A sua volta, Mezher ha espresso "il grande apprezzamento del Fplp ai leader e al popolo siriano per la posizione chiara e franca a favore della causa palestinese”. Mezher ritiene che "il 7 ottobre sia stato un giorno di vittoria storica sul nemico israeliano e sul suo sistema di sicurezza", e ha sottolineato che "questo giorno rimarrà nella memoria e nella coscienza palestinese, araba e dell’umanità perché ha dimostrato la possibilità di sconfiggere il nemico e di ottenere la vittoria del popolo palestinese". (Lib)