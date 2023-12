Scuola: Marotta (Avs), no a desertificazione dell'offerta formativa pubblica nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara "per il dimensionamento scolastico mette in pericolo 37 istituti nella Regione Lazio, nonostante le promesse della Giunta Rocca per un dimensionamento soft" ed è "un attacco all'istruzione pubblica della Regione, che avrà ripercussioni soprattutto sulle aree interne e nelle aree periferiche". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra del Lazio, Claudio Marotta. "La delibera presentata dalla giunta regionale, infatti, subisce le imposizioni del governo Meloni. Il dimensionamento scolastico, su così larga scala, significa tagli per il personale amministrativo e docente, il taglio delle dirigenze, l'eliminazione delle pluriclassi, che minaccia di chiudere di interi plessi. In sostanza - sottolinea -, un attacco all'istruzione pubblica della Regione, che avrà ripercussioni soprattutto sulle aree interne e nelle aree periferiche, dove il tasso di scolarizzazione fatica a crescere e la dispersione scolastica aumenta. Questa delibera danneggia fortemente le scuole, colpendo lavoratori e studenti. La scuola è la più grande risorsa che abbiamo per costruire opportunità di un futuro più giusto ed equo: non si può dichiarare di essere grandi patrioti e, al tempo stesso, desertificare l'offerta formativa pubblica del territorio", conclude.(Com)