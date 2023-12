Italia-Somalia: Pier Mario Daccò Coppi assume l'incarico di ambasciatore a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pier Mario Daccò Coppi ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Mogadiscio. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Nato a Salsomaggiore Terme (Parma) il 23 aprile 1968, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Parma nel 1992 e frequenta un corso di specializzazione in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee presso il Collegio Europeo di Parma. In seguito ad esame di concorso, il 23 settembre 1996 è nominato Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, nel 1999 assume come Secondo Segretario commerciale all’Ambasciata d’Italia in Lagos (Nigeria). Nel 2002 è incaricato delle funzioni di Console presso il Consolato Generale di Buenos Aires (Argentina). Nel 2004 rientra a Roma per prendere servizio presso l’Ufficio Nato della Direzione generale Affari politici multilaterali e Diritti umani del ministero. Nel 2008 assume come Consigliere per l’emigrazione e gli Affari sociali all’ambasciata d’Italia in Brasilia. Nel 2012 prende servizio come Incaricato d’affari con Lettere all’ambasciata d’Italia a Lusaka (Zambia), accreditato, con credenziali di ambasciatore, anche a Lilongwe (Malawi) e Gaborone (Botswana) e presso il Comesa (Common Market of Eastern and Southern Africa) e la Sadc (Southern Africa Development Community). Nel 2015 è nominato Ispettore del ministero e degli Uffici all’estero. Nel 2019 è incaricato delle funzioni di Primo Consigliere all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Nel 2023 torna alla Farnesina, per prestare servizio quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali per il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Nel 2006 è nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. (Com)