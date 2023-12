Patto stabilità: Messina (Intesa-Sanpaolo), sostenibilità conti pubblici non perché lo chiede Ue ma è dovere Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andare verso la sostenibilità dei conti pubblici e’ un dovere del Paese, lo dobbiamo fare per noi, non perché ce lo chiede l’Europa, o perché ce lo dice il patto di stabilità. Lo ha affermato l'ad di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina durante l'evento 'L'Alfabeto del futuro' in corso al Grattacielo del gruppo bancario a Torino. "Quello che dobbiamo essere certi che venga regolato correttamente sono la modalità e le tempistiche, entro cui definire dei piani di rientro sostenibili del nostro debito e che questo debba essere una priorità è indiscutibile", ha concluso. (Rpi)