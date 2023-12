© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas deve deporre le armi e arrendersi. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Anche loro devono fare in modo di proteggere le vite dei civili, e abbandonare le aree in cui la loro presenza li mette a rischio: possono farlo oggi stesso, e lo farebbero se avessero a cuore le loro vite”, ha detto. (Was)